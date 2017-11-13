Объявлен конкурсный отбор «короля мусора»Уровень банкротств российских компаний в сентябре приблизился к историческому максимуму
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.11.17 14:36

На выходных в сквере покорителям Арктики вандалы вырвали из земли флагштоки

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» круглый год контролируют порядок в парках и скверах заполярной столицы, постоянно следят за исправностью осветительных приборов.

Однако, не всегда благоустройство и освещенность того или иного места отдыха горожан зависит от специалистов муниципального учреждения. Так, недавно в сквере на улице Ленинградской были сломаны схема парковой зоны и опора освещения. Сегодня специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили к их восстановлению.

Стоит отметить, что это не единственный случай порчи городского имущества за последний месяц, так в начале ноября на подъёме к Семёновскому озеру была повреждена световая консоль «Мой любимый Мурманск» - были сломаны две буквы композиции. А на минувших выходных в сквере покорителям Арктики кто-то вырвал флагштоки. К восстановлению объектов уже приступили сотрудники муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

- Такие ситуации бывают довольно часто - 2-3 инцидента в месяц. Каждую поломку мы стараемся устранить как можно быстрее. Чаще всего страдает сквер на улице Марата: уже несколько раз подростки портили там фонари, - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Часто жители Мурманска проявляют бдительность и не позволяют хулиганам что-то сломать. Хотелось бы попросить мурманчан и дальше реагировать на подобные ситуации, вовремя звонить в полицию, если стали свидетелями хулиганских действий.

Напомним, на сегодняшний день парки и скверы Мурманска освещают в общей сложности 776 ламп и прожекторов. Все источники света подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных Гидрометцентром. А главное - жителям областного центра не нужно платить за освещение придомовой территории и зон отдыха. Все расходы взял на себя город.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 585 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро теряет 6 копеек, доллар – почти 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика