На выходных в сквере покорителям Арктики вандалы вырвали из земли флагштоки

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» круглый год контролируют порядок в парках и скверах заполярной столицы, постоянно следят за исправностью осветительных приборов.

Однако, не всегда благоустройство и освещенность того или иного места отдыха горожан зависит от специалистов муниципального учреждения. Так, недавно в сквере на улице Ленинградской были сломаны схема парковой зоны и опора освещения. Сегодня специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили к их восстановлению.

Стоит отметить, что это не единственный случай порчи городского имущества за последний месяц, так в начале ноября на подъёме к Семёновскому озеру была повреждена световая консоль «Мой любимый Мурманск» - были сломаны две буквы композиции. А на минувших выходных в сквере покорителям Арктики кто-то вырвал флагштоки. К восстановлению объектов уже приступили сотрудники муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

- Такие ситуации бывают довольно часто - 2-3 инцидента в месяц. Каждую поломку мы стараемся устранить как можно быстрее. Чаще всего страдает сквер на улице Марата: уже несколько раз подростки портили там фонари, - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Часто жители Мурманска проявляют бдительность и не позволяют хулиганам что-то сломать. Хотелось бы попросить мурманчан и дальше реагировать на подобные ситуации, вовремя звонить в полицию, если стали свидетелями хулиганских действий.

Напомним, на сегодняшний день парки и скверы Мурманска освещают в общей сложности 776 ламп и прожекторов. Все источники света подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных Гидрометцентром. А главное - жителям областного центра не нужно платить за освещение придомовой территории и зон отдыха. Все расходы взял на себя город.