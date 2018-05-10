На выставке «Перстенек мой лазоревый…» будут представлены украшения из частных коллекций жителей Мурманска

11 мая в 11.00 начнет работу выставка «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж). В экспозиции будут представлены перстни и кольца из частных коллекций жителей Мурманска.

Выставка будет работать до 1 июля 2018 года.