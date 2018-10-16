Мурманская область. Арктика16.10.18 16:09
На выставке «Ярмарка здоровья» расскажут как победить «синдром полярного напряжения»
Приближается полярная ночь. Каждому мурманчанину знакомо чувство сонливости, угнетенности - «синдром полярной ночи» или «синдром полярного напряжения», пусковой момент в развитии многих заболеваний.
«Ярмарка здоровья» - уникальная специализированная выставка, которая с 22 по 25 ноября на одной площадке объединит тех, кто подскажет, как укрепить иммунитет, вести здоровый образ жизни и следить за своим питанием.
За 4 дня в павильоне «МурманЭКСПО» лечебные учреждения Мурманска, оздоровительные и фитнес-центры, салоны красоты представят широкий спектр своих услуг и товаров, проведут презентации и мастер-классы, демонстрации процедур и аппаратов, а также проведут консультации профильных специалистов.
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