На X Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» поедут лучшие представители региона

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области в период с 1 февраля по 27 апреля 2017 года проведен региональный этап X Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны». В конкурсе приняли участие 73 представителя кадетских классов образовательных организаций Мурманской области из гг. Мурманска, Апатиты, Кировска, ЗАТО Александровска, ЗАТО г. Североморска.

Конкурс проводился по направлениям: «Музыкальное», «Художественное», «Журналистика», «Кино- видео- творчество».

Победители и призеры регионального этапа конкурса будут представлять Мурманскую область на X Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны».