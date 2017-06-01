Мурманская область. Арктика01.06.17 07:10
На X Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» поедут лучшие представители региона
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области в период с 1 февраля по 27 апреля 2017 года проведен региональный этап X Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны». В конкурсе приняли участие 73 представителя кадетских классов образовательных организаций Мурманской области из гг. Мурманска, Апатиты, Кировска, ЗАТО Александровска, ЗАТО г. Североморска.
Конкурс проводился по направлениям: «Музыкальное», «Художественное», «Журналистика», «Кино- видео- творчество».
Победители и призеры регионального этапа конкурса будут представлять Мурманскую область на X Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны».
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 338 человек
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире08:30Новости. Информационная программа.08:45«Мурманск город чистоты». Специальный репортаж (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 42 серия (12+)10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядыватьВ Мурманской области у 2-х северян в 2016 году доход составил более 500 млн рублей-PRO ВалютуКурс евро подрос на 46 копеек, доллара – на 17 копеекРубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХНенастная погода меняет планы теплоэнергетиковПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг