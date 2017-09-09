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Мурманская область. Арктика09.09.17 15:25

На задержание подозреваемого в совершении двойного убийства полицейским потребовалось четыре дня

В дежурную часть УМВД России по г.Мурманску 4 сентября поступило сообщение от жителя города о том, что в соседней комнате им обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами без признаков жизни.

На место происшествия незамедлительно выехали начальник УМВД России по г. Мурманску, ответственный от руководства областного управления МВД России, следственно-оперативная группа. В квартире были найдены тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1974 года рождения с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, сняты отпечатки пальцев и иные следы, оставленные на месте преступления. Оперативники опросили знакомых и соседей погибших. Однако установить личность подозреваемого в убийстве по горячим следам не удалось. По факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Оперативники в целях установления личности подозреваемого в убийстве проверили все магазины в Ленинском округе Мурманска для восстановления хронологии событий, так как у полицейских имелись основания подозревать, что двойное убийство произошло во время распития спиртных напитков. Кроме того, для установления лиц, постоянно посещающих квартиру, где произошло убийство, был проведен поквартирный обход дома, опрошены десятки знакомых и соседей погибших.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе реализации масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий спустя четыре дня сотрудниками уголовного розыска областного управления МВД России совместно с сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску был изобличен в совершенном деянии знакомый погибших – ранее не судимый житель областного центра 1970 года рождения. Подозреваемый задержан и передан сотрудникам СУ СК России по Мурманской области для проведения дальнейших следственных действий.

 

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