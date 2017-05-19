На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников мурманские ребята заняли три призовых места

Сегодня они встретились с депутатами Совета депутатов города Мурманска.

Учащийся 11 класса гимназии № 3 Данил Шкатов стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в Архангельске.

– Участие в олимпиаде – это не базовые знания, которые преподаются в школе в рамках учебника, это все вне этих рамок, – рассказал Данил. – Поэтому для того, чтобы победить в этой олимпиаде, получить преимущество при поступлении, пришлось хорошо потрудиться.

Девятиклассник из школы № 49 Константин Жучков стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в городе Перми.

Учащийся 10 класса физико-математического профиля Мурманского политехнического лицея Петр Барышкин стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии в Нижнем Новгороде. Петр был также награжден специальным призом от спонсора олимпиады компании «Навител» за лучшее прохождение заданий на полевом туре.

Победители и призеры заключительного этапа получили дипломы, дающие право на поступление при наличии аттестата без экзаменов в любой вуз Российской Федерации по профилю олимпиады и были награждены специальной премией Правительства Российской Федерации.

– Эти дети будущее нашего города, нашей страны, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Городские власти ведут огромную работу по поддержке талантливых школьников, предоставляется возможность самореализации обучающимся каждой общеобразовательной школы Мурманска.