На закрытие чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой будет доставлен Кубок Гагарина

В субботу, 7 апреля, на стадионе Центра морской и физической подготовки главной базы Северного флота в Североморске состоится последняя игра чемпионата Северной военной хоккейной лиги с вручением победителю Кубка командующего. На ледовой площадке встретятся хоккейные дружины экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и арктической мотострелковой бригады - команды «Авианосец» и «Арктика».

На хоккейном матче для болельщиков будет работать полевая кухня с кашей и чаем, а также торговые точки «Военторга».

Сразу после игры начнётся торжественная церемония награждения победителей и призёров, а также закрытие чемпионата. В мероприятиях примут участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и почетные гости: легендарный советский хоккеист многократный чемпион Мира и Олимпийских игр Александр Мальцев и генеральный директор московского «Динамо», заслуженный работник физической культуры России Андрей Сафронов.

Специально на церемонию закрытия первых состязаний образованной в 2017 году Северной военной хоккейной лиги будет доставлен главный переходящий трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина, обладателем которого является команда СКА из Санкт-Петербурга.

По завершении церемонии состоится фотосессия команд-участниц флотского чемпионата. Болельщики и любители хоккея также смогут сфотографироваться с хоккеистами, спортивными трофеями.

Как сообщает пресс-служба СФ, в чемпионате Северного военной хоккейной лиги принимают участие двадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота: «К-21», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Спутник», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Медведи», «Арктика», «Альфа», «Стальные ястребы», «Авианосец», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник» и «Армата». Они были поделены на три дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков. В первом – самом сильном дивизионе – играли 5 команд, во втором – 8, а в третьем – 7. Победители и призёры будут определены в каждом дивизионе, а кубок командующего Северным флотом и звание чемпиона достанется лидеру первого дивизиона.

Хоккейные баталии идут с 13 января. За это время было проведено свыше 70 игр и забито более 500 шайб. Встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.