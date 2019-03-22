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Мурманская область. Арктика22.03.19 18:02

На западе Мурманской области ожидается сильный снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 марта погоду Кольского полуострова будет определять активный обширный циклон, смещающийся с Северной Атлантики в Норвежское море. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдёт снег, мокрый снег. 24 марта циклон, постепенно заполняясь, переместится на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров: ожидается облачная со снегом погода, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра, 23 марта,  будет облачная c прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью на западе области сильный снег, метель. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Штормовое предупреждение

23 марта в период с 3 до 7 часов на побережье Норвегии ожидается усиление юго-западного, западного ветра 30-33 м/с, опасное волнение 9-11 м. Сохранится до конца суток 23 марта.

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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