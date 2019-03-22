На западе Мурманской области ожидается сильный снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 марта погоду Кольского полуострова будет определять активный обширный циклон, смещающийся с Северной Атлантики в Норвежское море. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдёт снег, мокрый снег. 24 марта циклон, постепенно заполняясь, переместится на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров: ожидается облачная со снегом погода, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра, 23 марта, будет облачная c прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью на западе области сильный снег, метель. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Штормовое предупреждение

23 марта в период с 3 до 7 часов на побережье Норвегии ожидается усиление юго-западного, западного ветра 30-33 м/с, опасное волнение 9-11 м. Сохранится до конца суток 23 марта.