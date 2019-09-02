На западном берегу Кольского залива собираются развивать «Новый Мурманск»

Оперативное совещание правительства Мурманской области в понедельник, 2 сентября, было посвящено поручениям, данным Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам рабочей встречи с врио губернатора региона Андреем Чибисом. Как сообщил глава Мурманской области, президент одобрил действия руководства региона в рамках плана «100 шагов» и дал федеральному правительству ряд поручений, касающихся реализации областных инициатив. Одно из основных мест в их списке занимает повышение качества жизни в ЗАТО и гарнизонах.

«Мы обсудили вопрос запуска жилищного строительства для потребностей Северного флота и, по сути, программы реновации ЗАТО. Это непростая задача, но качество жизни на территориях, где проживают военнослужащие, безусловно, должно радикально меняться», – отметил Андрей Чибис.

По словам руководителя субъекта, есть договорённость с Министерством обороны о совместном проведении инвентаризации имущества в ЗАТО и гарнизонах. Потребности военных населённых пунктов будут чётко зафиксированы и собраны в единую программу. Эта работа стартует уже сегодня, её ход будет контролироваться ежедневно.

Обновление ждёт не только военные городки, но и областной центр. По существующему замыслу, дальнейшее развитие Мурманска должно быть связано с формированием Заполярного арктического научно-образовательного центра и подразумевает, прежде всего, масштабное освоение западного берега Кольского залива.

«Задача создания в регионе научно-образовательного центра мирового уровня должна стать стержнем, якорем для создания фактически нового делового центра Мурманской области в городе Мурманске. Тот Мурманск, который мы сейчас имеем, безусловно, необходимо привести в порядок. Но с учётом того, что в городе практически нет свободных территорий, мы разработали проект «Новый Мурманск» – современный деловой центр на западном берегу, с наукой, образованием, конгресс-инфраструктурой. Чтобы вся мировая арктическая повестка фиксировалась в нашей стране на территории столицы Арктики – города Мурманска. Этот проект также поддержан Президентом страны», – подчеркнул врио губернатора.

В подготовительной работе по проекту «Новый Мурманск» примет участие региональный Центр городского развития.