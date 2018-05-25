Как «Арктик-ТВ» сообщало, вчера депутаты Мурманской областной Думы обсудили и приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в областной бюджет текущего года. Корректировка затрагивает основные параметры бюджета.

Общий объём доходов на 2018 год увеличен на 1861135,1 тысячи рублей, или на 3,3%, и составил 58472237,7 тысячи рублей. Расходы выросли на 3493669,6 тысячи рублей, или на 5,8%, и составили 63 274 930,4 тысячи рублей.

Увеличены бюджетные назначения на выплаты по заработной плате работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Также предусмотрены дополнительные средства на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами. В проекте закона запланированы ассигнования на разработку проектно-сметной документации для строительства детских садов в Полярном, Североморске, Печенге.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на необходимости выделения дополнительных средств на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения области, проблемах кредиторской задолженности медицинских учреждений.

На заседании Думы был рассмотрен блок законопроектов, регулирующих сферу здравоохранения.

В первом чтении принят законопроект «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения». Речь идёт о дополнительной поддержке в виде трех компенсационных выплат в течение трех лет медработникам, которые впервые заключили трудовой договор с лечебными учреждениями региона либо покинувшие Мурманскую область более пяти лет назад и вновь вернувшиеся в регион. В законопроекте определены условия предоставления мер соцподдержки и порядок выплат.

Депутаты рассмотрели и одобрили принятие в первом чтении проекта закона «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Предполагается, что категории медицинских работников, условия предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, правила определения размера выплаты и порядок ее предоставления будут устанавливаться Правительством Мурманской области.

Процедуру первого чтения прошел проект закона Мурманской области «О внесении изменения статью 17 закона Мурманской области «Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области». Он разработан с учетом пожеланий граждан, обратившихся в государственные областные учреждения области за возмещением расходов на оплату стоимости проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно. В настоящее время эти расходы компенсируются только родителям. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность их возмещения сопровождающему ребенка законному представителю (опекуну, попечителю, приемному родителю).

Депутаты заслушали и приняли к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории области в 2017 году.

Региональные парламентарии одобрили две кандидатуры для назначения в общественную молодежную палату при Мурманской областной Думе.

Заседание Думы продолжится 31 мая.