На заседании коллегии Министерства обороны рассмотрели вопрос реализации Плана деятельности Северного флота

В Москве 28 марта под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание коллегии Минобороны России. В повестку дня коллегии были внесены вопросы, связанные с совершенствованием работы с личным составом, реализацией Плана деятельности Северного флота, подготовкой к проведению Главного военно-морского парада, развитием военной полиции.

Поднимая тему совершенствования работы с личным составом, министр обороны отметил, что «на сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий». По мнению главы военного ведомства, «прежде всего это связано с тем, что мы усовершенствовали систему индивидуальной работы с военнослужащими, должностные лица на постоянной основе изучают их личностные особенности на всех этапах службы – начиная с военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту».

Министр обороны назвал наиболее показательные и эффективные формы работы в этом направлении. Активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора. По поручению Президента Российской Федерации совместно с главами регионов ведётся системная работа по решению социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей. В первую очередь, это касается предоставления мест в детских садах детям военных, трудоустройства и медицинского обеспечения членов их семей, развития культурно-досуговой инфраструктуры и сети общественного транспорта в местах дислокации воинских частей.

Принимаемые меры обеспечивают здоровую обстановку в воинских коллективах и семьях военнослужащих. Это позитивно отражается на выполнении соединениями и воинскими частями задач по предназначению.

- Наши военнослужащие показывают многочисленные примеры мужества и героизма, верности воинскому долгу в Сирии. Высокое воинское мастерство и боевая выучка военнослужащих подтверждаются в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки. В 2017 году 231 воинская часть и подразделение получили наименование «ударные», – подчеркнул Министр обороны.

Одной из важных задач Министерства обороны Сергей Шойгу назвал военно-патриотическое воспитание подраста­ющего поколения, в том числе развитие юнармейского движения. Как отметил руководитель военного ведомства, «за короткий срок Юнармия стала одним из самых массовых молодёжных объединений в стране». Министерство обороны активно поддерживает движение, выстраивая совместно с регионами и федеральными органами власти единую систему патриотической работы в молодёжной среде.

«Благодаря кропотливой работе нам удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооружённым Силам, сделать их максимально открытыми для наших граждан», – подчеркнул министр обороны, пояснив, что сегодня в СМИ широко освещается деятельность армии и флота. Все желающие могут увидеть, как проводятся мероприятия боевой подготовки, идёт освоение современной техники в войсках.

Большой популярностью в Интернете пользуются видеоролики о службе по контракту.

В этом году начнутся съёмки фильмов о видах и родах войск Вооружённых Сил, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях.

«Вместе с тем современная военно-политическая обстановка, существующие угрозы в информационно-психологической сфере требуют активизации работы с военнослужащими и гражданским персоналом Вооружённых Сил», – заявил министр обороны, предложив участникам заседания рассмотреть меры по её дальнейшему совершенствованию.

Переходя к следующему вопросу повестки дня, Сергей Шойгу напомнил, что в прошлом году по поручению Президента Российской Федерации прошёл первый в истории современной России Главный военно-морской парад. Теперь он будет проводиться ежегодно. «Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военного флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана», –– обозначил главные цели масштабного мероприятия Министр обороны.

В Главном военно-морском параде приняли участие силы всех флотов и Каспийской флотилии. Наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот.

«Это позволило продемонстрировать достижения отечественной судостроительной промышленности, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства сообщил, что в этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них – малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году.

Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4000 тысяч военнослужащих.

Министр обороны выразил уверенность, что мероприятие станет незабываемым праздником и привлечёт внимание большого числа зрителей.

К рассмотрению на заседании также был включен вопрос о ходе выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи. На этот раз анализировалась реализация Плана деятельности Северного флота.

В связи с этим Сергей Шойгу отметил, что Министерство обороны продолжает перевооружение соединений и воинских частей объединения, ведёт строительство объектов для их размещения.

«При этом одним из приоритетных для нас остаётся арктическое направление», – подчеркнул министр обороны.

Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов противовоздушной обороны. В этом году флоту передан ледокол «Илья Муромец» и завершается передача морского судна тылового обеспечения «Эльбрус». Завершаются государственные испытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», большого десантного корабля «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин».

Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46 процентов.

Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».

В ходе учений подразделения арктической бригады отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, впервые с советских времён осуществлены полёты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту.

Завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий, на архипелагах Земля Франца Иосифа и Новосибирские острова.

На коллегии были обсуждены вопросы дальнейшего строительства объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне России.