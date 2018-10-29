На заседании координационного совета высказали позицию по квотам

Координационный совет «Севрыба» обсудил последствия перехода от исторического принципа распределения долей квот к аукционам, сообщает Fishnews. Объединение решило обратиться по проблемному вопросу к приморским регионам Северного бассейна.

Заседание КС «Севрыба» прошло в Мурманске. В центре внимания были выносимые Минсельхозом и Росрыболовством изменения закона о рыболовстве о продаже долей квот на аукционных тогах и в перспективе замена таким механизмом исторического принципа.

«Члены КС «Севрыба» считают, что такой подход руководства отрасли не отвечает интересам ее устойчивого развития и ведет к переделу не только водных биоресурсов, но и производственных мощностей, особенно малых и средних предприятий, со всеми вытекающими отрицательными социально-экономическими последствиями для приморских регионов в Северном бассейне», – заявили в координационном совете.

Ответственность за такие негативные результаты для отрасли, как подчеркнул председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов, «...должны нести персонально, прежде всего, руководители Минсельхоза, Росрыболовства и депутаты, сенаторы Федерального Собрания Российской Федерации, которые безответственно встали на пагубный путь аукционных торгов долями-квотами на вылов водных биоресурсов. В случае принятия таких поправок в законодательство о рыболовстве рыбная отрасль возвращается в нулевые годы, которые «славились» браконьерством, теневой экономикой в рыбной отрасли да и просто разбоем. Все это делается по указке отдельных крупных компаний, стремящихся стать монополистами в вылове ликвидных, валютоемких ресурсов Северного и Дальневосточного бассейнов – таких как крабы, лососевые, треска, палтусы и других объектов промысла».

Отмечено, что такой подход противоречит «майским» указам президента Владимира Путина и неоднократным его указаниям о приоритете развития в стране малого и среднего бизнеса и о сохранении исторического принципа при наделении рыбаков ресурсами».

КС «Севрыба» решил обратиться к приморским регионам Северного бассейна, прежде всего – к руководству Мурманской области (этот субъект Федерации лидирует в рыбной отрасли на бассейне). Отмечено, что нужно привлечь к этому вопросу внимание федеральных органов власти, курирующих рыболовство.

Также была принята отставка с 7 ноября Вячеслава Зиланова с поста председателя по его просьбе. Исполнение обязанностей председателя возложено на первого зампреда Василия Никитина – ранее генерального директора Союза рыбопромышленников Севера.