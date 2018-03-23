На заседании правительства Мурманской области был рассмотрен отчёт Министерства рыбного и сельского хозяйства

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был рассмотрен отчет о результатах деятельности регионального министерства рыбного и сельского хозяйства в 2017 году.

Говоря о развитии рыбохозяйственного комплекса региона, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов подчеркнул, что основными целями министерства являются: обеспечение рационального использования водных биоресурсов в прибрежной зоне и пресноводных объектах, создание условий для повышения эффективности деятельности организаций рыболовства и рыбопереработки, создание условий для ускоренного развития аквакультуры.

Так, в 2017 году министерство распределило между 12 пользователями прибрежные квоты добычи камчатского краба, морского гребешка, гренландского тюленя. Для организации любительского и спортивного рыболовства выделена квота на 56,44 тонны пресноводных водных биоресурсов, для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах выделена квота на 122 тонны. Также проведена работа по распределению прибрежных квот на 2018 год.

«По итогам 2017 года Мурманская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по объемам выращиваемой рыбы, уступая только Республике Карелия», – отметил Андрей Иванов.

В 2017 году на территории Мурманской области 20 организаций имели в пользовании 64 рыбоводных участка. По данным ведомственного мониторинга, в 2017 году предприятиями товарного рыбоводства региона было выращено 13,5 тысячи тонн рыбы, реализовано свыше девяти тыс. тонн.

По информации министра, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» для оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям региона с Минсельхозом России в 2017 году заключены три соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму 45,6 млн руб.

В целях повышения эффективности бюджетной поддержки определены следующие приоритетные направления развития сельского хозяйства: развитие молочного скотоводства, развитие племенного животноводства, поддержка северного оленеводства, поддержка производства кормовых культур, поддержка фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителям региона была оказана государственная поддержка по 18 направлениям, 7 из которых – на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Одной из эффективных мер государственной поддержки является субсидия на возмещение части затрат из областного бюджета на приобретение техники. Всего в 2017 году сельхозпроизводителями приобретено техники и оборудования на сумму более 25 млн руб., что на 18% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году по итогам конкурсного отбора выплачено: три гранта на создание и развитие фермерских хозяйств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, грант в размере 2,5 млн руб. из средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм.

«Поддержка фермерского движения, формирование благоприятных условий для развития предпринимательской активности на селе, развитие сельхозкооперации являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства региона», – отметил министр.