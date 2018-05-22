Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубляСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.05.18 11:56

На заседании правительства Мурманской области обсудили мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности Ловозерского района

Сегодня одной из тем обсуждения на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, стали мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности Ловозерского района. С докладом на эту тему выступил глава районной администрации Николай Курзенев.

Как отмечалось в докладе, основа экономики муниципального образования – горнодобывающая промышленность. Также в Ловозерском районе развито традиционное северное оленеводство. Кроме того, одним из перспективных направлений социально-экономического развития района является туристическая деятельность. Консолидированный бюджет Ловозерского района по собственным доходам за 2017 год выполнен на 103% от уточнённого плана. На территории района за отчётный год при плане 117,2 млн рублей мобилизованы собственные доходы в сумме 120,8 млн рублей.

«По федеральной программе «Земский доктор» в 2017 году в Ловозерский район прибыли и трудоустроены два врача. В селе Ловозеро – стоматолог, в поселке Ревда – рентгенолог. Выплаты по программе составили два миллиона рублей. В соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района в Ревде две семьи врачей обеспечены жилыми помещениями», – сообщил Николай Курзенев.

Глава районной администрации также отметил, что в муниципалитете выполняются решения по достижению целевых показателей в отношении оплаты труда педагогических работников согласно майскому указу Президента РФ.

В рамках рассмотрения вопроса был отмечен высокий уровень поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Мурманской области во всех важных Ловозерского района сферах: поддержке коренных малочисленных народов Севера, развитии оленеводства, малого и среднего предпринимательства, туристической сферы, борьбы с серой занятостью и повышению уровня поступления налогов в муниципальный бюджет и др. Важно использовать те возможности для развития, которые появляются в районе. Это касается, в частности, сферы образования детей и обучения тем профессиям, которые востребованы в регионе.

«Необходимо максимально полно погружаться в проблемы людей. Раскрывать для граждан новые возможности, которые у них появляются. И это важнейшая задача муниципальной власти. Надо думать о будущем района, которое слагается из будущего тех, кто в нём живёт. Я поручаю подготовить и представить актуализированную стратегию развития района. Особо должны быть отражены меры по борьбе с серой занятостью, поддержки оленеводства, развития среднего профтехобразования», – подчеркнула Марина Ковтун.

В числе основных задач на 2018 год и последующие периоды Николай Курзенев обозначил разработку проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на распределенных земельных участках, заключение договоров с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, выполнение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях образования и культуры, а также ремонт дорог местного значения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 75 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
22.05.18 14:20
Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
Комментарий к новости:Ловозеро – пуп Кольского полуострова
ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
Комментарий к новости:«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Комментарий к новости:Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:15«Врачи». Ток-шоу (12+)16:55Городские хроники (12+)17:10«Облака: « Проект добрых дел (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПравительство Мурманской области продолжает политику сдерживания тарифов на коммунальные ресурсы для населения-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика