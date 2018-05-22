На заседании правительства Мурманской области обсудили мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности Ловозерского района

Сегодня одной из тем обсуждения на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, стали мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности Ловозерского района. С докладом на эту тему выступил глава районной администрации Николай Курзенев.

Как отмечалось в докладе, основа экономики муниципального образования – горнодобывающая промышленность. Также в Ловозерском районе развито традиционное северное оленеводство. Кроме того, одним из перспективных направлений социально-экономического развития района является туристическая деятельность. Консолидированный бюджет Ловозерского района по собственным доходам за 2017 год выполнен на 103% от уточнённого плана. На территории района за отчётный год при плане 117,2 млн рублей мобилизованы собственные доходы в сумме 120,8 млн рублей.

«По федеральной программе «Земский доктор» в 2017 году в Ловозерский район прибыли и трудоустроены два врача. В селе Ловозеро – стоматолог, в поселке Ревда – рентгенолог. Выплаты по программе составили два миллиона рублей. В соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района в Ревде две семьи врачей обеспечены жилыми помещениями», – сообщил Николай Курзенев.

Глава районной администрации также отметил, что в муниципалитете выполняются решения по достижению целевых показателей в отношении оплаты труда педагогических работников согласно майскому указу Президента РФ.

В рамках рассмотрения вопроса был отмечен высокий уровень поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Мурманской области во всех важных Ловозерского района сферах: поддержке коренных малочисленных народов Севера, развитии оленеводства, малого и среднего предпринимательства, туристической сферы, борьбы с серой занятостью и повышению уровня поступления налогов в муниципальный бюджет и др. Важно использовать те возможности для развития, которые появляются в районе. Это касается, в частности, сферы образования детей и обучения тем профессиям, которые востребованы в регионе.

«Необходимо максимально полно погружаться в проблемы людей. Раскрывать для граждан новые возможности, которые у них появляются. И это важнейшая задача муниципальной власти. Надо думать о будущем района, которое слагается из будущего тех, кто в нём живёт. Я поручаю подготовить и представить актуализированную стратегию развития района. Особо должны быть отражены меры по борьбе с серой занятостью, поддержки оленеводства, развития среднего профтехобразования», – подчеркнула Марина Ковтун.

В числе основных задач на 2018 год и последующие периоды Николай Курзенев обозначил разработку проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на распределенных земельных участках, заключение договоров с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, выполнение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях образования и культуры, а также ремонт дорог местного значения.