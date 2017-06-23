На заседании правительства Мурманской области обсудили мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в Кировске

Сегодня на заседании правительства Мурманской области был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе Кировске с подведомственной территорией.

Как рассказал глава администрации Кировска Сергей Свинин, в 2016 году социально-экономическая ситуация в городе стабильная. В частности, уровень безработицы на июнь 2017 года снизился до 3%, по сравнению с 3,4% в 2016 году. Впервые за ряд лет увеличилось количество индивидуальных предпринимателей – на 4%. В целом же количество субъектов малого и среднего предпринимательства сохранилось на уровне 2015 года и составило 758.

Говоря о бюджете Кировска, глава администрации Сергей Свинин отметил, что в 2016 году в казну города поступило 1570,9 млн рублей. К уровню прошлого года общий объем доходов бюджета увеличился на 8,9%. При этом собственные доходы увеличились на 84,2 млн рублей. (9,75%), безвозмездные поступления увеличились на 44,7 млн рублей (7,7%).

Отдельно Сергей Свинин отметил меры поддержки медицинских организаций и их работников. В 2016 году для организации фельдшерско-амбулаторного пункта в микрорайоне Кукисвумчорр было отремонтировано, а в мае 2017 года передано ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница» в безвозмездное пользование муниципальное помещение. Стоимость ремонтных работ – около 10 млн рублей. В целях улучшения жилищных условий врачей ежегодно по обращению руководства больницы предоставляется отремонтированное служебное жилье, которое через 7 лет можно приватизировать. В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной мере поддержки врачей – выплате пособия в размере 115 тысяч рублей в год, в течение трёх лет. Эти меры направлены на привлечение в город квалифицированных медицинских работников, создание условий для получения жителями города качественных медицинских услуг.

В марте 2017 года моногороду Кировск присвоен статус Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время три компании, предполагающие создать около 200 рабочих мест, формируют заявки на получение статуса резидента ТОСЭР. Еще три выразили заинтересованность в получении этого статуса.

«После ввода в эксплуатацию 8-местной скоростной гондольно-кресельной канатной дороги стала хорошо заметна эффективность вложений в туристическую сферу. Загрузка туристического комплекса в сезон 2014-2015 года увеличилась на 38%, в сезон 2015-2016 – ещё на 21% и составила 150 тысяч человек. Статистические данные по турпотоку 2017 года сейчас обрабатываются, но, по предварительному анализу, останутся на уровне прошлого года», – сказал Сергей Свинин.

Говоря о планах, глава администрации Кировска отметил, что на этот год намечена реализация ряда крупных инвестиционных проектов: реконструкция автотранспортной развязки при въезде в город, строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием, разработка проектной документации на реконструкцию кино-культурного центра «Большевик». Успешная реализация новых проектов позволит создать условия для развития туристической отрасли и привлечет туристов в Хибины.