На заседании правительства Мурманской области обсудили мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в Мончегорске

Сегодня на заседании правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, с докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в Мончегорске, выступил глава муниципального образования Дмитрий Староверов.

Характеризуя основные показатели социально-экономического положения, Дмитрий Староверов отметил снижение уровня регистрируемой безработицы и рост среднемесячной зарплаты. Особое внимание, подчеркнул глава муниципального образования, уделяется заработной плате работников бюджетной сферы. В целом в Мончегорске достигнуты целевые значения показателей, установленные «дорожными картами» и соответствующие майским указам президента РФ.

По-прежнему 95% от общего объёма производства составляют объёмы градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК». Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального образования получают финансовую поддержку в виде грантов и займов, информационно-консультационную помощь, имущественную поддержку.

Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2016 году составил свыше 3,8 млрд рублей. На гранты, полученные в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель», было реализовано 19 проектов на сумму свыше 17 млн рублей, в том числе созданы современная универсальная спортплощадка и спортивно-оздоровительный досуговый клуб для инвалидов, благоустроен городской парк, оказана благотворительная помощь в реконструкции верхнего футбольного поля арены стадиона мончегорской спортшколы Олимпийского резерва.

В муниципалитете отремонтировано более 7 тысяч кв. метров дорог, площадь выполненного ямочного ремонта – более 6,8 тысячи кв. метров. Были установлены дорожные ограждения, обустроены светофорами пешеходные переходы в районе образовательных учреждений, установлены искусственные дорожные неровности.

Выполнен капитальный ремонт 16 многоквартирных домов, обеспечены благоустроенными жилыми квартирами четыре семьи, переселенные из аварийного жилфонда. На начало 2017 года мероприятия по расселению и сносу аварийного жилищного фонда, находящегося на территории Мончегорска и признанного таковым до 1.01.2012, завершены.

В числе первоочередных задач на ближайшие годы Дмитрий Староверов обозначил решение вопросов несбалансированности бюджета, снижения муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, строительства объекта канализационной насосной станции с напорным коллектором (г. Мончегорск, 25 км) и ремонт детского сада №19 (Мончегорск-12, военный городок 56), переданного в муниципальную собственность Министерством обороны РФ.