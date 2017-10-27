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Мурманская область. Арктика27.10.17 13:59

На заседании правительства Мурманской области одобрены основные параметры областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

На заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, региональный министр финансов Елена Дягилева рассказала о проекте закона Мурманской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные параметры областного бюджета на 2018 год в части доходов составят 56,6 млрд рублей, в части расходов – 59,8 млрд рублей, дефицит – 3,2 млрд рублей. Объем долговых обязательств будет находиться на экономически безопасном уровне. 

Прежде чем озвучить основные параметры бюджета на предстоящие три года, министр финансов акцентировала внимание на условиях, в которых формировался проект бюджета.

Прогнозируемый рост по налоговым доходам в 2018 году по отношению к 2017 году на 1,9 млрд рублей практически нивелировался снижением на 2018 год на 1,4 млрд рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. При этом проектом предусмотрено увеличение расходов бюджета на повышение заработной платы работников, причем как для категорий, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами президента РФ, так и иных категорий «бюджетников», на которые не распространяются указы, исходя из индексации на 4 процента. Кроме того, проиндексированы социальные выплаты населению, коммунальные расходы, уточнены объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

«Таким образом, еще не приняв никаких дополнительных решений по бюджету, мы уже нивелировали прирост налогового потенциала», – подчеркнула Елена Дягилева. 

Также бюджет на ближайшую трехлетку сохранит свою социальную направленность. Более 47 млрд рублей, или 78,8% от общего объема расходов бюджета на 2018 год, будут направлены на отрасли социальной сферы и финансовую поддержку муниципальных образований, что на 4,3% выше соответствующего значения за 2017 год. Наиболее значимые изменения затронут такие отрасли, как социальная политика (расходы увеличены на 3,2%), образование (расходы увеличены на 5,3%), здравоохранение (расходы увеличены на 18%). 

Бюджетные назначения, предусмотренные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в 2018 году, по сравнению с параметрами 2017 года вырастут на 8,1% и составят 1 млрд рублей. Запланированы средства как на завершение ранее начатого строительства, так и на новые объекты. 

Общий объем межбюджетных трансфертов на 2018 год вырастет на 7,8% от утвержденного законом об областном бюджете на 2017 год объема межбюджетных трансфертов. Предполагается увеличение объема дотаций на 467,6 млн рублей, в основном за счет увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности почти на 400 млн рублей и дотаций бюджетам ЗАТО на 122,2 млн рублей; увеличение объема субсидий на 217,9 млн рублей, а также объема субвенций на 717,1 млн рублей. Кроме того, в 2018 году предусмотрено 300 млн рублей на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям, вместе с тем из федерального бюджета принято решение о прекращении практики предоставления бюджетных кредитов субъектам РФ.

«Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будет внесен в областную думу не позднее 1 ноября текущего года. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 14 ноября 2017 года», – резюмировала министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

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