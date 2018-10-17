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Мурманская область. Арктика17.10.18 12:23

На заседании Правительства Мурманской области одобрены основные параметры областного бюджета на 2019 год

На заседании Правительства Мурманской области региональный министр финансов Елена Дягилева рассказала о проекте закона Мурманской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные параметры областного бюджета на 2019 год в части доходов составят 60,8 млрд рублей, в части расходов – 60,0 млрд рублей, профицит – 0,8 млрд рублей. Объем долговых обязательств будет находиться на экономически безопасном уровне в соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России.

Прежде чем озвучить основные параметры бюджета на предстоящие три года, министр финансов акцентировала внимание на приоритетах, в соответствии с которыми формировался проект бюджета.

«Приоритетами остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона с учетом безусловного исполнения всех обязательств региона, приоритизация бюджетных расходов исходя из задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, посредством направления в первоочередном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и программ, а также региональных проектов, необходимости соблюдения условий соглашений с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Мурманской области», – подчеркнула Елена Дягилева.

Прогнозируемый рост по налоговым доходам в 2019 году по отношению к 2018 году на 2,3 млрд рублей за счет увеличения на 3,3 млрд рублей объема налоговых и неналоговых доходов частично нивелирован снижением на 0,9 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Расходы областного бюджета в 2019 году сформированы исходя из необходимости безусловного выполнения условий соглашений, заключенных с Минфином России, прогноза собственных доходов бюджета с учетом отсутствия на момент формирования и на сегодняшний день распределения по субъектам РФ дотации на сбалансированность из федерального бюджета.

Исходя из обозначенных условий, первоочередные расходы предусмотрены в полном объеме, в том числе учтена индексация бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы и на оплату коммунальных услуг.

Бюджетные назначения, предусмотренные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, в 2019 году составят 2 155,5 млн рублей, с ростом практически в два раза к 2018 году. Средства запланированы с учетом необходимости завершения ранее начатого строительства, а также на объекты, по которым предусмотрено федеральное финансирование.

Общий объем межбюджетных трансфертов на 2019 год вырастет на 4,8%, от утвержденного законом об областном бюджете на 2018 год объема межбюджетных трансфертов и составит 21,5 млрд рублей. Предполагается увеличение объема дотаций на 173,2 млн рублей в основном за счет увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, увеличение объема субсидий на 414 млн рублей, а также объема субвенций на 406,9 млн рублей. Кроме того, в 2019 году запланировано выделение кредитных ресурсов муниципальным образованиям области в объеме 300 млн рублей.

Проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет внесен в Мурманскую областную Думу не позднее 1 ноября текущего года. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 15 ноября 2018 года.

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