На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, министр финансов региона Елена Дягилева подвела итоги исполнения областного бюджета за прошлый год.

«При исполнении бюджета Мурманской области 2018 года ключевыми ориентирами для нас являлись установленные соглашениями с Минфином России параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга. Все обязательства были выполнены», – отметила в начале своего доклада Елена Дягилева.

Доходы областного бюджета в 2018 году исполнены в сумме 63710 млн рублей, расходы – в сумме 63688 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей.

Как и прежде, в 2018 году основными источниками доходной части бюджета являлись налоговые поступления – 54,5 млрд рублей, или 85,5% в общем объёме доходов. Из них 23 млрд рублей обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц, с ростом на 5,3 млрд рублей (на 10,7%) к 2017 году. Рост был обусловлен изменением подхода к начислению и выплате МРОТ в связи с решением Конституционного Суда, увеличением оплаты труда работников бюджетного сектора экономики – как «указных» категорий работников, так и других бюджетников в связи с проведением индексации оплаты труда.

В течение девяти месяцев 2018 года налог на прибыль организаций демонстрировал снижение, и только за счет роста поступлений от предприятий обрабатывающих отраслей в последнем квартале по итогам года удалось выйти на прирост в объеме 1,3 млрд рублей, или 6,4%. В целом объем налога по итогам года составил 21,6 млрд рублей.

Размер государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2019 г. составил 18,8 млрд рублей, за год он сократился более чем на 200 млн рублей. В процентном соотношении к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений он снизился по сравнению с 2017 годом на 4 процентных пункта – с 38% до 34%.

Наибольшие отклонения фактического использования средств бюджета от уточнённых бюджетных назначений сложились по двум государственным программам: «Развитие транспортной системы» – почти 6% в связи с неполным освоением средств Дорожного фонда; «Управление региональными финансами» – 4,1% в связи с остатками средств межбюджетных трансфертов.

Особое внимание, отметила министр финансов, уделялось повышению сбалансированности местных бюджетов и обеспечению их финансовой устойчивости. Общий объём межбюджетных трансфертов вырос до 20,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 2,1 млрд рублей, или на 11,8%. Кроме того, были выданы бюджетные кредиты на сумму 622,5 млн рублей с ростом в 2 раза к первоначально утвержденной сумме в 300 млн рублей.

В 2018 году впервые за последние годы была проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств в виде предоставления рассрочки сроком на 10 лет с ежегодными платежами в размере 10% от суммы задолженности, на сумму 475,7 млн рублей.

Подводя итоги, Елена Дягилева подчеркнула, что прошлый год был очень сложный для исполнения бюджета. Присутствовало сразу несколько факторов незапланированного роста расходов – решение Конституционного Суда об изменении подхода к начислению минимального размера оплаты труда, значительное повышение рыночных цен на мазут в первой половине 2018 года на фоне значительного сокращения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региону, негативной динамики по налогу на прибыль практически в течение всего года.

Министр финансов подчеркнула, что исполнение бюджета 2019 года также будет непростым. 2019 год – это год старта реализации национальных проектов, и средства на реализацию их региональной составляющей заложены в бюджете в полном объеме. Кроме того, стоит задача не допустить снижения установленных указами Президента РФ показателей оплаты труда работников бюджетной сферы, финансового обеспечения компенсации убытков теплоснабжающим организациям региона.