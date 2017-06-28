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Мурманская область. Арктика28.06.17 16:09

На заседании профильной рабочей группы Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» обсудили меры поддержки медработников

Меры поддержки работников медицинских организаций муниципалитетами обсудили на заседании рабочей группы по вопросам организации медицинского обслуживания при Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Представители муниципалитетов рассказали о собственных практиках решения проблемы нехватки медицинских кадров – в частности, за счет предоставления им жилья. Так, практически все муниципальные образования предоставляют жилые помещения работникам медицинских организаций по ходатайству главного врача, в ряде муниципалитетов предусмотрена возможность приватизации или выкупа жилого помещения, занимаемого медицинским работником. Кандалакшский и Терский районы (с 2013 года) и Кировск (с 2017 года) выплачивают приезжающим профильным специалистам «подъемные». Также на заседании были рассмотрены меры поддержки, оказываемые врачам, приезжающим работать в Мурманскую область на квотируемые места.

По итогам заседания муниципальным образованиям Мурманской области рекомендовано максимально перенимать представленный положительный опыт по поддержке медицинских работников.

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