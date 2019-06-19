На заседании рабочей группы обсуждался ход реализации плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального сотрудничества

В норвежском г. Будё состоялось шестое заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации И.Э. Торосова и статс-секретаря Министерства торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Д. Бьярманна-Симонсена. В заседании приняли участие представители профильных министерств, а также приграничных регионов России и Норвегии. Наш регион в ходе мероприятия представила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

В ходе заседания обсуждался ход реализации плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 гг., а также возможности расширения межрегионального и приграничного сотрудничества деловых кругов. Кроме того, ввиду приближающейся смены председателя Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), которая произойдёт в октябре 2019 года в г. Умео (Швеция), в рамках заседания были рассмотрены основные приоритеты Норвегии в качестве председателя СБЕР в 2019-2021 гг.

Елена Тихонова представила информацию об опыте международного сотрудничества Мурманской области с регионами Норвегии, особое внимание уделив планирующимся на вторую половину 2019 года мероприятиям, приуроченным к празднованию 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.