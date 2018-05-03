На заседании рабочей группы Программно-целевого совета обсудили итоги реализации госпрограмм Мурманской области в 2017 году

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Устойчивый экономический рост», в котором приняли участие представители исполнительных органов власти, общественности, депутаты Мурманской областной Думы.



На заседании были заслушаны доклады об итогах реализации государственных программ Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Развитие транспортной системы» за 2017 год. Также обсуждалась работа региональных министерств рыбного и сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства по привлечению средств федерального бюджета. Кроме того, рассмотрены меры поддержки развития прибрежного и промышленного рыболовства в пресноводных объектах.



По итогам заседания министерству рыбного и сельского хозяйства рекомендовано продолжить работу с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по совершенствованию мер поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, а также обеспечить корректировку состава показателей в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий с учетом предложений членов рабочей группы.