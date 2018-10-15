На заседании рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе обсудили вопросы защиты прав инвалидов

Состоялось четвертое и заключительное в этом году заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, в котором приняли участие представители федеральной, региональной, муниципальной власти и лидеры общественных объединений инвалидов.

Традиционно на заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в муниципальных образованиях. Члены рабочей группы ознакомились с опытом работы администрации Кировска, где принята отдельная «дорожная карта» по решению проблем доступности. В Кировске уже проведена паспортизация 45 социально значимых учреждений в сфере образования, культуры и спорта, а также организовано обследование жилых помещений граждан, имеющих инвалидность. В 2017 году такое обследование прошли 203 жилых помещения, в 2018 году еще 149.

«Проводимая администрацией города Кировска работа по созданию доступной среды позволяет значительно улучшить условия интеграции инвалидов в общество. Опыт муниципалитета заслуживает распространения на региональном уровне», – отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Участники встречи обсудили итоги исполнения в 2018 году плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта. Представители Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации доложили о работе по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в текущем году.

Также на совещании обсуждались мероприятия, которые будут проводиться в ноябре, в преддверии Международного дня инвалидов – IV Региональная конференция «Равенство возможностей» и заседание Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области.