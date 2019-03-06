На заседании регионального правительства отмечена успешная реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства Мурманской области. Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева представила результаты деятельности ведомства за 2018 год.

Деятельность областного Минфина направлена на обеспечение реализации ответственной бюджетной и долговой политики региона с целью повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мурманской области. Одной из важнейших задач этой работы является соблюдение условий соглашений с Минфином России о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительных соглашений, предусматривающих проведение реструктуризации бюджетной задолженности. Все обязательства в рамках соглашений были выполнены.

По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей, размер государственного внутреннего долга Мурманской области сократился на 4% и составил на конец года 34% к объёму доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В рамках доклада министр отметила успешную реализацию Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области, а также плодотворное взаимодействие регионального ведомства с Минфином России в совершенствовании методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, прежде всего в том, что касается необходимости изменения методологии расчёта «модельных бюджетов», которая оказывает непосредственное влияние на расчет дотации.

В отчётном году финансовым ведомством проводилась постоянная работа над повышением эффективности взаимоотношений с органами местного самоуправления в целях устойчивого исполнения местных бюджетов. Исходя из состояния бюджетов принимались решения о выделении общего объёма межбюджетных трансфертов, который в 2018 году составил 20,2 млрд рублей. Более чем в два раза был увеличен объем бюджетных кредитов, фактически выдано 662,5 млн рублей, проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств на сумму 475,7 млн рублей.

Важным направлением деятельности регионального министерства финансов является повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса. Мурманская область по итогам трех этапов всероссийского рейтинга находится в первой группе регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Эффективность принимаемых министерством мер в сфере долговой политики подтверждается снижением государственного долга, экономией объема расходов, направляемых на его обслуживание, а также положительными характеристиками Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), отметившего, что благодаря проведенной реструктуризации бюджетной задолженности Мурманская область значительно снизила риски рефинансирования.

По-прежнему важными направлениями работы министерства на 2019 год остаются: совершенствование планирования областного бюджета, оптимизация расходов, управление просроченной кредиторской задолженностью консолидированного бюджета, совершенствование долговой политики региона, повышение сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований, выполнение обязательных условий соглашений с Минфином России.