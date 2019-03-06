Мурманск весело встретит Широкую МасленицуТелеМамы: Исполняем мечты, бегаем с мурманчанами и читаем всей семьёй
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.03.19 14:51

На заседании регионального правительства отмечена успешная реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства Мурманской области. Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева представила результаты деятельности ведомства за 2018 год.

Деятельность областного Минфина направлена на обеспечение реализации ответственной бюджетной и долговой политики региона с целью повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мурманской области. Одной из важнейших задач этой работы является соблюдение условий соглашений с Минфином России о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительных соглашений, предусматривающих проведение реструктуризации бюджетной задолженности. Все обязательства в рамках соглашений были выполнены.

По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей, размер государственного внутреннего долга Мурманской области сократился на 4% и составил на конец года 34% к объёму доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В рамках доклада министр отметила успешную реализацию Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области, а также плодотворное взаимодействие регионального ведомства с Минфином России в совершенствовании методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, прежде всего в том, что касается необходимости изменения методологии расчёта «модельных бюджетов», которая оказывает непосредственное влияние на расчет дотации.

В отчётном году финансовым ведомством проводилась постоянная работа над повышением эффективности взаимоотношений с органами местного самоуправления в целях устойчивого исполнения местных бюджетов. Исходя из состояния бюджетов принимались решения о выделении общего объёма межбюджетных трансфертов, который в 2018 году составил 20,2 млрд рублей. Более чем в два раза был увеличен объем бюджетных кредитов, фактически выдано 662,5 млн рублей, проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств на сумму 475,7 млн рублей.

Важным направлением деятельности регионального министерства финансов является повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса. Мурманская область по итогам трех этапов всероссийского рейтинга находится в первой группе регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Эффективность принимаемых министерством мер в сфере долговой политики подтверждается снижением государственного долга, экономией объема расходов, направляемых на его обслуживание, а также положительными характеристиками Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), отметившего, что благодаря проведенной реструктуризации бюджетной задолженности Мурманская область значительно снизила риски рефинансирования.

По-прежнему важными направлениями работы министерства на 2019 год остаются: совершенствование планирования областного бюджета, оптимизация расходов, управление просроченной кредиторской задолженностью консолидированного бюджета, совершенствование долговой политики региона, повышение сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований, выполнение обязательных условий соглашений с Минфином России.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПройти партийное сито
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Игорь Бронников
06.03.19 08:51
Директор ФГБУН «Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук» Павел Робертович Макаревич - опять приступил к своим должностным обязанностям. Задержание
Комментарий к новости:Хищение в особо крупных размерах
Бывалый
06.03.19 07:25
Это похоже на то, как я работаю в море: работаю как папа Карло, заваливаем трюм рыбой, а приходишь в родной город, рыба оказывается для большинства недоступной и по цене, и по организации торговли -
Комментарий к новости:В энергетическом сердце страны
Ирина
05.03.19 21:19
Видно же, что это пиар. Люди не думают о будущем, главное урвать сегодня: выкачать, продать, купить остров в Тихом океане, а что внукам нашим останется, олигархи не думают
Комментарий к новости:В энергетическом сердце страны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:10«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин замёрзли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 9 копеек, курс доллара подрос на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыВ России собираются создать единую базу данных по абонентам SIM
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 266 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика