На заседании Саамского собрания Самь Соббар разбирались в вопросах охоты, социальных пенсиях для малочисленных народов и развитии письменного саамского языка на научной основе

Вчера на базе Центра народов Севера состоялось очередное заседание Саамского собрания Самь Соббар, избранного на IV Съезде коренного малочисленного народа Севера – саамов. В заседании приняли участие члены Саамского собрания Самь Соббар, представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, общин коренного малочисленного народа саами, саамской общественности Ковдорского района, Центра народов Севера.

В ходе заседания рассматривался вопрос об охоте в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, в рамках которого министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп и заведующий сектором по учёту и мониторингу объектов животного мира регионального Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Каск дали разъяснения по механизму реализации права коренных малочисленных народов Севера Мурманской области – саамов на осуществление охоты, а также порядок проставления отметки в охотничьих билетах.

В соответствии с законодательством Российской Федерации лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера и их общины, а также лица, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования могут осуществлять охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно, без каких-либо разрешений, в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления, а также строго только в периоды охоты, установленные законодательством.

«На сегодняшний день практика такая. Мы обращаемся в федеральные органы власти с предложением определить объёмы охоты для личного пользования и механизм распределения объёмов добычи для представителей коренного народа в пределах выделяемых в регионе квот. Данные вопросы решаются на федеральном уровне», – пояснил Дмитрий Аугустович, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области.

«Для охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни должно быть учтено существенное условие – охота для представителя коренного народа должна являться основой существования. Отметка о принадлежности к коренным малочисленным народам даёт право на охоту без разрешений в объёме добычи ресурсов необходимых для удовлетворения личных нужд в периоды охоты, установленные законодательством. Нахождение гражданина с оружием в охотничьих угодьях приравнивается к охоте, правила охоты для всех категорий одинаковые, иное рассматривается в рамках Уголовного Кодекса», – дополнил Дмитрий Михайлович, заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Представители саамской общественности Ковдорского района Алексей Рандо и Федор Сергин выступили с предложением выдачи лицензий для общин коренных малочисленных народов Севера. Данную квоту можно будет получить после установления лимитов квот для коренных малочисленных народов Севера Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Также участники заседания обсудили инициативу проведения конкурса законодательных инициатив, информацию по которому представила член Саамского собрания Елена Гой. Елена Алексеевна проинформировала участников заседания о Всероссийском заочном конкурсе законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодёжи», который проводился Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при поддержке комитета Государственной Думы по делам национальностей в 2018 году.

«В этом году Ассоциация кольских саамов решила поддержать инициативу проведения подобного конкурса в Мурманской области, с целью привлечения молодёжи из числа представителей национальностей, проживающих на территории Кольского Заполярья, к научно-исследовательской и законотворческой деятельности», – отметила Елена Алексеевна.

В ходе обсуждения члены Саамского собрания приняли решение присоединиться к проведению этого конкурса и направить обращения в Мурманскую областную Думу и Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области с просьбой поддержать идею проведения конкурса в Мурманской области.

Также члены Саамского собрания приняли решение поддержать инициативу Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области по внесению изменений в Перечень малочисленных народов Севера и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1049, в части включения в данный перечень Городского округа Ковдорский район и Терский район полностью.

Председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина, проинформировала участников заседания о положительной практике восстановления права на социальную пенсию для малочисленных народов Севера в Республике Карелия.

«На примере проделанной работы Республикой Карелия можно сказать, что процесс восстановления права на социальною пенсию для малочисленных народов Севера длительный, но решаемый. В настоящий момент Совет коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области направил свои предложения в региональное правительство и Мурманскую областную Думу», - отметила она.

Кроме того, члены Саамского собрания отметили необходимость решения вопроса о развитии письменного саамского языка на научной основе. Так, было принято решение запланировать проведение в 2020 году в Мурманской области Международной научно-практической конференции по саамскому языку.

Завершилось заседание обсуждением вопроса об установке памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В настоящее время Саамское собрание совместно с Ассоциацией кольских саамов продолжают работу по реализации инициативы саамского сообщества, изучен вопрос подготовки документов по изготовлению памятника, ведётся работа по заключению договора по разработке проектно-сметной документации памятного объекта со скульптором. На основании проектно-сметной документации будет осуществлена привязка памятного мемориального объекта к местности и определена его окончательная стоимость. Общим решением принято объединить усилия по завершению работы по увековечению памяти бойцов оленетранспортных батальонов.