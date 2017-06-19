На заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета обсудили прогноз вылова водных биоресурсов в 2018 году

В Полярном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М .Книповича состоялось заседание Северного бассейнового научно-промыслового совета. В нём приняли участие представители Росрыболовства, ПИНРО, Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, коренных малочисленных народов Севера, рыбодобывающих предприятий и рыболовецких колхозов, в том числе из других регионов России. В заседании совета также принял участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

На заседании совета были озвучены итоги работы рыбодобывающих предприятий Мурманской области в 2016 году. По данным Центра мониторинга рыболовства и связи, а также Государственного рыбохозяйственного реестра, рыбодобывающими предприятиями Мурманской области в 2016 году выловлено 650,09 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 30,3 тысячи тонн меньше, чем в 2015 году (680,4 тысячи тонн). В 2016 году предприятиям Мурманской области было выделено 430,67 тысячи тонн квотируемых видов водных биоресурсов, из которых освоено 415,64 тысячи тонн, или 96,5%. При этом в прошлом году квоту недоосвоили предприниматели. Для осуществления промышленного рыболовства им было выделено 72,1 тонны водных биоресурсов – сиг, ряпушка, окунь, щука, налим, плотва, язь, ёрш и другие, ими было освоено лишь 43,12 тонны водных биоресурсов, или 60% от квоты.

Представителям коренного малочисленного народа Севера саами в 2016 году выделено для освоения 449,9 тонны водных биоресурсов, из них 300 тонн трески, 75 тонн пикши, 74,5 тонны сига, окуня, щуки, налима, кумжи, ряпушки, корюшки, плотвы и гольца, 0,4 тонны атлантического лосося (семги). Из 300 тонн трески освоено 99,2 тонны или 33,1%, из 75 тонн пикши - 27,7 тонны или 36,9%, из 0,4 тоны сёмги - 0,31 тонны или 78%.

В прошлом году прибрежное рыболовство в Белом море осуществлялось в отношении беломорской сельди, атлантического лосося, горбуши, трески и гребешка. Вылов составил 1332,28 тонны.

Также на заседании совета обсудили прогноз вылова в 2018 году, вопросы перераспределения нереализованных квот в научно-исследовательских и контрольных целях, предложения о внесении изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.