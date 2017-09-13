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Мурманская область. Арктика13.09.17 14:57

На заседании совета по проектной деятельности Мурманской области утверждены паспорта двух региональных проектов

Состоялось заседание совета по проектной деятельности Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

На рассмотрение совета были представлены паспорта двух региональных проектов: «Создание детского технопарка «Кванториум», направленного на создание на базе центра дополнительного образования «Лапландия» оснащенной высокотехнологичным оборудованием площадки развития естественнонаучного и технического творчества детей и молодежи, а также «Мастер-план развития сп.Териберка Кольского района», представляющего собой комплекс работ по определению перспективных направлений развития территории поселения.

По результатам обсуждения приняты решения об утверждении паспортов, руководителям проектов поручено организовать работу по разработке их сводных планов, кураторам проектов – обеспечить регулярный контроль их реализации.

Руководитель регионального Проектного офиса, министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова проинформировала участников заседания о предстоящем обучении 35 сотрудников исполнительных органов власти и подведомственных организаций по программе «Инструменты управления проектами в государственном секторе», организованном с целью повышения уровня компетенций руководителей и специалистов в области применения проектного подхода.

Очередное заседание совета, посвященное оценке первых итогов внедрения проектной деятельности, планируется провести в начале 2018 года.

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