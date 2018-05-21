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Мурманская область. Арктика21.05.18 11:01

На заседании Совета по проектной деятельности утверждены паспорта двух региональных проектов

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание Совета по проектной деятельности, на котором были рассмотрены и утверждены паспорта двух региональных проектов, запущенных в марте текущего года.

Проект «Система-112» предусматривает создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на всей территории Мурманской области. Реализация проекта позволит повысить безопасность населения Мурманской области и снизить социально-экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, сократив время реагирования на происшествия и улучшив взаимодействие экстренных оперативных служб.

Целью проекта «Единая кадровая служба» является объединение всех работников кадровых служб региональных исполнительных органов власти в единое подразделение по реализации кадровой политики в структуре Аппарата Правительства Мурманской области. Это позволит унифицировать и усовершенствовать процессы, связанные с кадровым обеспечением государственных органов, делопроизводством и профессиональным развитием гражданских служащих Мурманской области.

Также участникам заседания представлен проект Положения об управлении мотивацией участников проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области. Положение разработано с целью расширения практики применения проектного подхода к решению задач, стоящих перед органами власти, а также стимулирования участников проектов к их успешной реализации в пределах установленных сроков и ресурсов.

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