На заседании Военного совета Северного флота состоялось вручение госнаград офицерам

На Северном флоте состоялось заседание Военного совета, на котором рассмотрели вопросы оперативной и боевой подготовки, а также состояния воинской дисциплины и правопорядка.

Открывая совет, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов представил офицеров, указами Президента России назначенных на руководящие должности. Так, командиром армейского корпуса назначен начальник сухопутных и береговых войск СФ, генерал-майор Дмитрий Краев, а новым командиром Беломорской военно-морской базы – начальник штаба подводных сил СФ, контр-адмирал Аркадий Романов.

В ходе совета командующий флотом также вручил государственные награды. Орденом Мужества и медалями Нестерова были награждены офицеры корабельного истребительного авиаполка Северного флота. Медали «За спасение погибавших» удостоен первоклассный лётчик, пилот вертолёта, неоднократно принимавший участие в спасательных операциях, подполковник Александр Слесарев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена старшему помощнику командира тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», капитану 2 ранга Владимиру Кузьмину.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время совета обсуждалось открытие площадки Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Североморске и Сафонове.