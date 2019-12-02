На заседании Военного совета ВМФ подвели итоги 2019 года. Северный флот завоевал Приз главкома ВМФ в нескольких номинациях

В Санкт-Петербурге, в здании Главного Адмиралтейства 30 ноября состоялось расширенное заседание Военного совета ВМФ России на котором были подведены итоги боевой учебы и подготовки сил ВМФ России в 2019 году. В заседании Военного совета, которое прошло под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, а также начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командиры соединений и объединений Военно-морского флота, руководство Военного учебно-научного Центра ВМФ и военно-морских образовательных заведений.

Перед началом Военного совета, главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов, командование флотов осмотрели уникальную выставку, подготовленную командованием Северного флота, на которой были представлены экспонаты, найденные в ходе арктических экспедиций гидрографической службы Северного флота.

Главком ВМФ дал указание ввести традицию ежегодной организации подобных выставок перед заседаниями Военного совета командованиями флотов, которые бы наиболее полно иллюстрировали достижения моряков-североморцев, тихоокеанцев, балтийцев, черноморцев и каспийцев.

Выступая перед участниками заседания Военного совета ВМФ, адмирал Николай Евменов отметил, что в уходящем году силы ВМФ выполняли задачи практически во всех районах Мирового океана, обеспечивая эффективное выполнение функции военно-морского присутствия в морской и дальней океанской зонах. Показатели наплаванности корабельного состава в текущем году составили более 13500 суток. Хороших результатов добились и морские летчики. Общий налёт по итогам года составил свыше 30 тысяч часов.

Северный флот в условиях Арктики успешно провёл тактические учения на плато Плуторана. При поддержке авиации и боевых кораблей была произведена высадка морского десанта на необорудованное побережье Енисея в районе Дудинки. Полученные результаты подтвердили сил и войск ВМФ эффективно действовать в условиях Арктики. Реализация в 2019 году программы подготовки сил (войск) флотов обеспечила содержание Военно-морского флота в установленной степени боевой готовности».

Реализация кораблестроительной программы, боевая подготовка сил (войск) флотов обеспечила содержание ВМФ в установленной степени готовности.

Главком ВМФ напомнил участникам заседания Военного совета ВМФ, что «В соответствии с замыслом главного командования Военно-морского флота продолжается штурманский поход учебного корабля «Перекоп». Курсанты успешно прошли Северным морским путем, получив при этом значительный опыт плавания в арктических широтах.

Также, в ходе Военного совета ВМФ, Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов отметил, что «Анализ первого в новейшей истории ВМФ России кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который состоялся в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей флотов ВМФ. Такие походы дают отличный опыт плавания в различных широтах и эффективны по всем показателям».

Одним из главных вопросов повестки заседания Военного совета ВМФ стал вопрос подведения итогов состязаний на приз Главкома ВМФ в различных видах подготовки в 2019 году. В течение 2019 года тактические группы, корабли, подводные лодки, воинские части и подразделения, службы Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии) приняли участие в состязаниях на приз главнокомандующего Военно-морским флотом по тактике действий сил и применению оружия, а также по видам подготовки. Состязания проведены в 40 номинациях. В ходе проведения состязаний проверена готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск и морской авиации к выполнению задач по предназначению, проведена работа по совершенствованию тактики применения сил на море, в воздухе и на берегу.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на Военном совете были объявлены победители и вручён переходящий Приз главкома ВМФ России: в номинации состязаний между ракетными подводными лодками стратегического назначения с выполнением стрельб баллистическими ракетами - атомный подводный крейсер «Тула» объединения подводных лодок подводных сил Северного флота; в номинации состязаний на Приз главкома ВМФ среди многоцелевых подводных лодок с выполнением стрельб крылатыми ракетами в лидеры вышли подводники Черноморского флота.

Лучшими в номинации выполнения упражнения по нанесению удара крылатыми ракетами по морской цели стали подводники Тихоокеанского флота, а торпедного удара – подводники Северного флота.

В состязаниях на Приз главкома ВМФ между тактическими группами малых ракетных кораблей лучшей стала корабельная ударная группа соединения кораблей Кольской флотилии Северного флота в составе: малый ракетный корабль «Рассвет», малый ракетный корабль «Айсберг».

Между тактическими группами надводных кораблей по минным постановкам в лидеры вышла корабельная минно-заградительная группа объединения десантных кораблей Кольской флотилии Северного флота в составе: большой десантный корабль «Кондопога», большой десантный корабль «Георгий Победоносец».

В состязаниях между вертолётными эскадрильями противолодочной авиации по противолодочной подготовке лучшей по итогам стала корабельная противолодочная вертолётная эскадрилья Северного флота, между эскадрильями штурмовой авиации по бомбардировочной подготовке авиационная эскадрилья Северного флота, между эскадрильями истребительной авиации по ведению воздушного боя лучших показателей добились также морские летчики Северного флота.

В состязаниях на Приз главкома ВМФ между расчётами беспилотных летательных аппаратов победу одержал расчёт БЛА отряда Северного флота.

Лучшей медицинской службой ВМФ стала медицинская служба Северного флота