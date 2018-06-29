На защите прав – военные политики

В Мурманской области - новый уполномоченный по правам человека

На заседании регионального парламента 31 мая методом тайного голосования на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области большинством голосов избран заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Шилов. К своим новым обязанностям он приступит не сразу, кандидатура ещё должна пройти согласование с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Честь имею!

Напомним, Уполномоченный по правам человека в Мурманской области избирается на 5-летний период. По истечению этого срока губернатор внесла на рассмотрение депутатов кандидатуру чиновника исполнительного органа государственной власти Михаила Шилова.

Михаил Ильиных, председатель думского комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО, посчитал, что действующий уполномоченный Александр Патрикеев своими делами заслужил остаться на своем посту ещё на 5 лет. И внёс на рассмотрение его кандидатуру. «Мы работали с Александром Васильевичем продуктивно, он со своими обязанностями справлялся, всегда перед нами отчитывался. Считаю, что человек способен и дальше выполнять эту работу», - выразил мнение депутат.

По регламенту, претендент на должность обязан представить свою программу действий.

Александр Патрикеев, хорошо осознавая, что прежний пост сохранить не удастся, сократил программу до нескольких предложений, поблагодарил Михаила Ильиных за оказанное доверие и всех депутатов - за плодотворную совместную работу. «Я никогда не служил персоналиям, я служил Отечеству, а с 1973 года - Мурманской области и Арктике. Честь имею!», - попрощался уполномоченный.

Кандидатуру Михаила Шилова от имени губернатора представил её заместитель Алексей Тюкавин. Ранее её поддержали ряд общественных организаций, среди которых «Волонтёры Победы» и «Офицеры России».

Досье на Шилова

Михаил Валерьевич Шилов родился 27 мюля 1967 года в Ногинске Московской области, в семье военнослужащего. Когда ему было 3 года, отца перевели на службу в Мурманскую область, и с тех пор жизнь Михаила Шилова связана с Заполярьем.

Имеет два высших образования, общий трудовой стаж более 30 лет, из которых четверть века прослужил в рядах советской, а потом и российской армии. Прошёл путь от освобождённого секретаря комитета ВЛКСМ до заместителя начальника тыла Северного флота.

Уволился в запас в 2009 году в звании капитана первого ранга, перешёл на работу в органы муниципальной власти. Работал специалистом в администрации Мурманска, затем - заместителем главы администрации города-героя, начальником управления Октябрьского округа.

В 2015 году перешёл на службу в аппарат правительства Мурманской области. В настоящее время является заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям. Курирует вопросы молодёжной и национальной политики, осуществляет взаимодействие с общественными организациями, администрациями Мурманска и области, войсковыми частями Северного флота, Национальной гвардии, командованием и войсковыми частями Погрануправления ФСБ РФ по Мурманской области.

Женат, воспитывает 2-х сыновей.

Награждён 20-ю медалями, ветеран военной службы.

Нельзя заниматься с холодным сердцем

«Несомненно, опыт работы, полученный Михаилом Валерьевичем в рядах Вооружённых Сил, на муниципальной и государственной службе, его личные и деловые качества в полной мере позволят использовать наработанный потенциал для защиты прав жителей Мурманской области, - сказал вице-губернатор. - От себя лично добавлю, что в Министерстве внутренней политики Михаил Валерьевич курирует вопросы, которыми нельзя заниматься с холодным сердцем. Уверен, что это - необходимое качество для уполномоченного по правам человека».

Помимо разъяснений целей и задач института уполномоченных по правам человека, о которых депутаты за 5 лет его существования уже наслышаны, Михаил Шилов представил и личные инициативы. В частности, он намерен наладить эффективный контакт с Уполномоченным по правам человека РФ и коллегами в субъектах для обмена опытом по защите прав и интересов граждан. А также с целью мониторинга вопросов правозащиты посетить все муниципалитеты, встретиться с руководителями органов местного самоуправления, представителями общественных организаций и гражданами. Хочет установить крепкие контакты с исполнительными органами государственной власти и депутатами областной Думы, Общественной палатой региона, облсовпрофом и правозащитными организациями.

Для претворения в жизнь политики максимальной открытости, провозглашённой Владимиром Путиным, Михаил Шилов будет регулярно проводить личные приёмы граждан, а также информировать северян о своей деятельности, отвечать на вопросы через аккаунты уполномоченного в социальных сетях. Попытается внедрить практику совместного приёма граждан с главами администраций муниципалитетов.

«Необходима активизация работы добровольных помощников уполномоченного в муниципалитетах, - считает он. - Это позволит решать многие вопросы оперативно и на месте. В ходе приёма появится возможность предоставления правовых консультаций».

Михаил Шилов намеревается также развивать взаимодействие с руководителем Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области для ознакомления с ситуацией соблюдения прав заключённых.

Объединить в работе региональных уполномоченных?

Отдельно он остановился на вопросе взаимодействия со СМИ, которым готов предоставлять всю необходимую информацию, помогать в установлении контактов с гражданами, чьи права и законные интересы нарушены.

«В своей работе уполномоченный должен также учесть проблематику коренных народов Севера, правоотношения в области миграционной политики, экологии, жилищных и семейных отношений, здравоохранения, судебной защиты», - завершил перечисление основных позиций в предстоящей работе Михаил Шилов.

Депутат Андрей Чернев предложил идею объединения в работе всех местных уполномоченных - по правам человека, по правам ребёнка, по правам предпринимателей. Исполнение общих задач позволит сократить объём прилагаемых усилий и управленческий аппарат. «Как Михаил Шилов на это смотрит?» - спросил депутат Мурманской областной Думы.

Михаил Валерьевич затруднился сразу ответить на этот вопрос, но обещал наладить контакты с другими уполномоченными и уже тогда дать окончательную оценку о возможности подобного триединства.

Депутатов также интересовало: сохранится ли преемственность в работе уполномоченного по правам человека? Тем более что и Патрикеев, и Шилов - каждый в своё время закончили одно и то же Киевское военно-политическое училище, давшее им азы и направление в выборе карьеры.

Михаил Шилов обещал, что «в любом случае с Александром Васильевичем останутся дружеские отношения, и преемственность поколений, разумеется, будет соблюдена».

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ»