На заводе «Пелла» спущен на воду рейдовый буксир проекта 04690, который после испытаний будет передан на Северный флот

Судостроительный завод «Пелла» осуществил спуск на воду рейдового буксира проекта 04690. После прохождения всех необходимых испытаний буксир будет передан государственному заказчику и введен в состав Северного флота РФ.

В торжественной церемонии спуска приняли участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан 1 ранга Дандамаев А.Г., главный инспектор службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения министерства обороны Российской Федерации, капитан 2 ранга Костенко А.С., председатель комиссии государственной приёмки кораблей, капитан 1 ранга Потешкин А.С., руководство и работники завода.

Освятил буксир отец Николай - служитель церкви святого равноапостольного великого князя Владимира.

Крёстной мамой буксира стала сотрудник отдела маркетинга ОАО «Пелла» Ирина Колесникова.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.

На буксире установлен кран–манипулятор типа РС 2300MB V1, «Palfinger», грузоподъёмность 280 кг на вылете стрелы 5 метров .