Набережная Семёновского озера продолжает обновляться

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил участок набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина». Это один из трех объектов, который в 2019 году реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в столице Заполярья обновятся сквер возле Мурманской государственной универсальной областной научной библиотеки, сквер у памятника С.М. Кирову и Театральный бульвар.

О ходе работ перед главой администрации отчитался директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай:

— На участке уже выполнены работы по устройству и облицовке гранитными плитами подпорных стенок, установлена система наружного освещения и видеонаблюдения, также обустроена система ливневой канализации. Скоро здесь появятся скамейки и урны.

Памятник Олегу Найденову вернётся на берег Семёновского озера к открытию обновленной зоны отдыха.

— После окончания работ на набережной памятник Олегу Петровичу разместится у воды — как было предусмотрено постановлением об увековечивании памяти первого мэра. Этот документ был подписан еще 25 июля 2003 года.

Это не все изменения, которые ждут мурманчан. Чтобы отделить зону отдыха от зоны интенсивного движения городского автотранспорта по проспекту Героев-североморцев, в 2019–2020 годах планируется строительство здания искусственного рельефа, конструктивные элементы которого будут интегрированы в сеть велосипедно-пешеходных дорожек, расположенных вдоль восточной части Семёновского озера.

— Все наши планы рассчитаны на несколько лет и выстроены с учетом результатов внимательного анализа и серьезного проектирования. Самое главное для нас сделать не быстро, а правильно и хорошо, — отметил Андрей Сысоев. — На данном объекте были трудности, но мы все равно двигаемся вперед — берег Семёновского озера превращается в отличную зону семейного отдыха. Как мы и обещали мурманчанам, здесь не появилось никакого строительства, никаких коттеджей или торговых центров.

Поверхность искусственного рельефа предполагается использовать для организации смотровой площадки и прогулочной зоны с возможностью сквозного прохода вдоль проспекта Героев-североморцев.