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Мурманская область. Арктика12.09.19 13:08

Набиваем руку: ремонт трапа на ул.Сизова флотской столицы обещают завершить к концу октября

Глава муниципалитета Владимир Евменьков проинспектировал ход капремонта закрытого на реконструкцию трапа, связывающего верхнюю и нижнюю часть ул.Сизова. Бригада из семи человек вела монтаж железной несущей основы, красила металлоконструкции. Продвигаются рабочие сверху вниз.

Подрядчик ещё 10 дней собирается монтировать железную основу, после чего начнёт укладывать деревянный настил. Затем появятся поручни, световые опоры, уголок на ступенях, пандусы, также наверху будет залита бетонная площадка.

- После вскрытия ветхих досок, выяснилось, что и железная конструкция практически разрушена. И поскольку реальность отличается от чертежа, одновременно работаем с проектировщиками «Севморпроекта» - вносим изменения, - пояснил Алексей Веселов, прораб подрядной организации «Конюков», выполняющей работы. – Ранее лестницы, металлоконструкции мы строили неоднократно, но вот таких длинных трапов ещё не делали. Впрочем, беспокоиться не стоит. Дата окончания работ – конец октября, будет готово на 100 процентов%.

Глава ЗАТО обратил внимание на ряд «мелочей»: «На самой нижней площадке необходимо сделать перильные ограждения или что-то придумать для того, чтобы детишки, спускаясь с трапа, не выскакивали прямо на дорогу. Предлагаю также покрасить поручни в яркий цвет и предусмотреть скамеечки».

Несмотря на срыв первоначальных сроков (трап предполагалась ввести в строй ещё к 1 сентября), в целом градоначальник остался доволен увиденным, ибо главное – это качество.

- Это только первый наш такой опыт, - подытожил он, - готовы ещё несколько проектов по капремонту трапов. Набиваем руку.

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