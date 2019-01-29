Наблюдатели ОНФ неоднократно отмечали высокие показатели работы администрации Мурманска

Сегодня состоялась встреча главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева с руководителем регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем.

В рамках мероприятия главе администрации вручили благодарственное письмо от руководителя исполкома Общероссийского народного фронта. Также участники встречи обсудили совместную работу в проекте «Имя героя – школе». Напомним, он был поддержан на встрече представителей народного фронта с депутатом Государственной Думы РФ Алексеем Веллером в июне прошлого года. Цель проекта – развивать у учащихся интерес к истории и культуре своей страны, формировать у них высокие моральные ориентиры на основе выдающихся поступков героев. Основное направление работы заключается в присвоении школам имен героев-соотечественников, открытии памятных досок, создании школьных музеев и издании брошюр о героических поступках.

– В Мурманске началась серьёзная работа по присвоению образовательным учреждениям имён героев, – отметил Андрей Сысоев. – Школа № 27 станет одной из первых, которой будет присвоено звание дважды Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Бориса Сафонова.

Также глава администрации рассказал о работе по сохранению памяти о военнослужащих, погибших в результате исполнения интернационального долга в республике Афганистан. Во всех образовательных учреждениях города, где когда-то учились войны-афганцы, будет увековечена память об их подвиге.

Руководство Мурманска работает в тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом. Наблюдатели ОНФ неоднократно отмечали высокие показатели работы городских властей по различным направлениям деятельности. Так, специалистами администрации Мурманска совместно с членами ОНФ регулярно проводятся рейды по проверке работы управляющих компаний, вывозу автохлама, качества ремонта дорог в ходе летней кампании.

Андрей Сысоев отметил, что благодаря совместной работе с ОНФ в конце прошлого года были расторгнуты пять муниципальных контрактов за недобросовестное исполнение условий договора.

– Мы регулярно встречаемся и решаем вопросы в рабочем режиме, – рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. – Администрация города проводит огромную работу в этом направлении, и ОНФ полностью поддерживает такие жёсткие меры к недобросовестным подрядчикам, ведь главная задача – добиться качества проводимых ремонтов.