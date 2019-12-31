Наборы для рисования и радиоуправляемые игрушки принесёт Дед Мороз многим юным россиянам на Новый год

Перед Новым годом россияне активнее всего искали товары для детей, но больше денег тратили на подарки для взрослых, пишут в своем исследовании аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета», изучившие платежи в интернет-магазинах и данные о переходах на сайты магазинов.

В декабре среди несезонных товаров сильнее всего вырос интерес покупателей к наборам для рисования - в 2,7 раза по сравнению с ноябрем. В декабре по сравнению с ноябрем количество платежей в магазинах товаров для хобби увеличилось на 47%, средний чек составил 3062 рубля.

Вторыми по популярности стали радиоуправляемые игрушки - в декабре пользователи переходили в интернет-магазины с такими товарами в 2,5 раза чаще, чем в ноябре. Третье место досталось игрушечным роботам и трансформерам. В пятёрку самых популярных несезонных товаров вошли также подарочные наборы (спрос вырос в 2,4 раза) и настольные наборы для игры в футбол, хоккей, бильярд (в 2,3 раза). В декабре средний чек тех, кто оплачивал покупки в магазинах игрушек, составил 3164 рубля.

При этом средний чек за ювелирные украшения оказался примерно в два раза больше, чем за детские игрушки, отмечается в исследовании. Так, за первые 22 дня декабря россияне оплатили на 51% больше покупок таких товаров, чем за те же дни в ноябре. На украшения россияне тратили в среднем по 6556 рублей. В декабре прошлого года они тоже пользовались повышенным спросом у покупателей, но средний чек был на 10% меньше.

В декабре количество платежей в магазинах электроники выросло на 38% по сравнению с ноябрем. Покупатели расходовали на неё в среднем по 6183 рубля. Судя по числу переходов на «Яндекс.Маркете», самыми востребованными товарами в этой категории оказались электрические зубные щетки, спрос на которые в декабре вырос в два раза по сравнению с ноябрем, а также умные колонки (в 1,9 раза) и фотоаппараты моментальной печати (в 1,8 раза). С 1 по 22 декабря количество платежей через «Яндекс.Кассу» в магазинах для взрослых увеличилось на 18% по сравнению с таким же периодом ноября. Средний чек за такие товары тоже вырос на 18% - до 7408 рублей.

На 24% стало больше заказов в магазинах косметики, за которую пользователи платили в среднем по 3249 рублей. Среди товаров для красоты в декабре популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители - на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре.