Набрали 15 очков, молодёжная команда «Мончегорск» завершила сезон на восьмом месте турнирной таблицы

Завершился групповой этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом в высшей лиге. В заключительном туре фарм-клуб «Мурмана» – молодёжная команда «Мончегорск» дважды встретилась на своей ледовой арене с дублёрами вятской «Родины».

В первом матче хозяева уступили гостям в упорной борьбе со счётом 3:4. Хет-трик в составе дружины города металлургов оформил полузащитник Иван Шарков. Результат этого поединка мог бы быть и равным, но Сергею Сазонову не удалось на 7-й минуте реализовать назначенный арбитром в ворота вятичей пенальти.

Во второй игре северяне также потерпели поражение, теперь уже с результатом – 4:7. Авторами забитых голов у заполярной команды стали Максим Майоров, Дмитрий Уласевич, Даниил Бойко и Иван Шарков.

Таким образом, подопечные Петра Широкова набрали 15 очков в 28 матчах и завершили сезон на восьмом месте в турнирной таблице группы 1.