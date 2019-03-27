Начал свою работу созданный по поручению Андрея Чибиса областной штаб по наведению порядка на городских территориях

Сегодня утром министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский провёл первое оперативное совещание по видеоконференцсвязи с руководством муниципальных образований по вопросу весенней уборки городских территорий. Работа организована по поручению главы области Андрея Чибиса.

«Основная задача у нас сегодня – это заняться кровлями. Будем с администрациями выстраивать работу управляющих компаний по очистке кровель от снега и льда. С фотофиксацией», – отметил Владимир Гноевский.

Вторая важнейшая задача – очистка дворов и вывоз снега. Сроки, по словам министра, поставлены короткие: с дворами предстоит полностью разобраться за неделю-две, а к работе с кровлями нужно приступать немедленно, поскольку весенние перепады температур с плюса на минус в течение суток создают наледь и сосульки.

Владимир Гноевский напомнил о вчерашнем несчастном случае, когда в Мурманске на Рыбном проезде, 8 упавшей с крыши наледью была тяжело ранена женщина, и подчеркнул, что подобные случаи влекут за собой уголовную ответственность для нерадивых управленцев.

В ходе видеоселектора министр поручил руководству муниципалитетов назначить лиц, ответственных за работу «на местах», в ранге не ниже заместителя главы администрации. В свою очередь, местные штабы будут контролировать управляющие компании. УК должны составить графики ежедневной уборки кровель и организовать вывоз снега из дворов.

Одним из важных инструментов «весенней уборки» в Заполярье станут обращения граждан, которые будут приниматься по всем существующим каналам. Кроме того, для неравнодушных жителей края МинЖКХ создаёт специальный чат в мессенджере WhatsApp.

О проделанной работе областной штаб будет ежедневно в 18.00 отчитываться лично главе региона Андрею Чибису.