Начала работу передвижная выставка Мурманской научной библиотеки «Книги. Время. Люди»

Областная передвижная выставка «Книги. Время. Люди» организована в рамках празднования 80-летия Мурманской области. Выставка начала свою работу в начале марта в поселке Междуречье.

3 марта в посёлке состоялась праздничная акция «Славься, Мурманская область!». И выставка «Книги. Время. Люди» стала частью праздничной программы, организованной в Доме культуры поселка Междуречье.

Вниманию северян была предложена выставка редких изданий «Книги. Время. Люди» из фондов главной библиотеки региона. Почётным гостем выставки стала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Участников мероприятия увлекли рассказы о старопечатных и редких краеведческих изданиях, в том числе посвященных истории Колы.

Восхищение вызвали прекрасные издания XIX – начала XX вв., а также раритетные издания, ранее принадлежавшие российским императорам.

Школьники посёлков Кольского района активно интересовались выставкой, посвященной освоению Арктики. Учащиеся листали фотоальбомы и узнавали прочитанные ими детские книги Виталия Маслова и Олега Бундура. Не меньший интерес вызвали издания у северян старшего поколения.

Кроме того, посетители Дома культуры познакомились с новыми коллекциями электронной библиотеки «Кольский Север» – ресурса, созданного Мурманской областной научной библиотекой.

Как отметили гости выставки, сегодня «Кольский Север», безусловно, является одним из значимых источников знаний о Заполярье и региональных центров сохранения и передачи будущим поколениям культурных традиций нашего региона. Электронная библиотека активно развивается и уже содержит более 5500 книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов, сборников и периодических изданий о Мурманской области.