Мурманская область. Арктика20.03.18 16:12
Началась буксировка рыбопромыслового судна «Бриз», потерявшего ход в Баренцевом море
Рыбопромысловое судно «Бриз» (порт регистрации Мурманск), о поломке главного двигателя на котором во время промысла севернее мыса Канин Нос Баренцево моря «Арктик-ТВ» уже сообщало, в 20.30 мск 19 марта было взято на буксир СМБ «Мурманрыба». По сообщению Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, расчётное время прибытия в порт Мурманск 10 часов 21 марта.
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