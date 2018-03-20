Началась буксировка рыбопромыслового судна «Бриз», потерявшего ход в Баренцевом море

Рыбопромысловое судно «Бриз» (порт регистрации Мурманск), о поломке главного двигателя на котором во время промысла севернее мыса Канин Нос Баренцево моря «Арктик-ТВ» уже сообщало, в 20.30 мск 19 марта было взято на буксир СМБ «Мурманрыба». По сообщению Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, расчётное время прибытия в порт Мурманск 10 часов 21 марта.