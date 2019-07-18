Началась экспедиция на самую отдаленную ЛЭП филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго»

Ремонтная бригада на двух гусеничных вездеходах направляется в район проведения работ на линии электропередачи Л-177 (150кВ). На участке протяженностью более 50 км энергетики Северных электрических сетей «Колэнерго» в течение месяца будут проводить верховой осмотр ЛЭП, замену провода, изношенных изоляторов и арматуры, ремонт фундаментов опор.

Подобные работы проводятся ежегодно в летний период. На время ремонта с 22 июля по 20 августа потребители в ЗАТО Островной будут обеспечены электроснабжением от резервных источников питания.

Л-177 протянулась от Серебрянской ГЭС-16 до Островного почти на 200 км. Линия находится под постоянным воздействием прибрежных ветров, скорость которых может достигать сорока и более метров в секунду. Трасса ЛЭП проходит по безлюдной заполярной местности со сложным изрезанным рельефом, множеством пересекаемых ущелий, озёр, рек и ручьёв, где полностью отсутствует дорожное сообщение.

Доставка продуктов и сменных бригад к месту проведения ремонтных работ планируется, как и в прежние годы, осуществлять вертолётом.