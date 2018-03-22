Началась подготовка к проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь»

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

В этом году фестиваль пройдет с 21 по 22 июля. Организаторами мероприятия являются сельскохозяйственный кооператив «ЛавкаЛавка» и АНО «Большая земля». Координатором от правительства Мурманской области определено министерство развития промышленности и предпринимательства.

Основной площадкой в 2018 году станет конгресс социологов и урбанистов. Российские и зарубежные специалисты обсудят вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удалённых мероприятиях.

Также продолжат свою работу традиционные зоны фестиваля: архитектурная, музыкальная, гастрономическая, спортивная, экологического туризма и зона ремесел. Красной линией через зону ремесел и гастрономическую пройдет тема популяризации поморской культуры и фольклора.