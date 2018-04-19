Началась подготовка к установке памятника Николаю Чудотворцу

Сегодня состоялось выездное совещание по вопросу установки в Мурманске памятника «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец». В нем приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер и глава администрации областного центра Андрей Сысоев, представители Фонда реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100», подрядной организации.

Напомним, идея создания памятника покровителю мореплавателей принадлежит известному путешественнику, исследователю, художнику Федору Конюхову. Работа над скульптурой завершена. Она представляет собой шестиметровый бронзовый монумент: Николай Чудотворец стоит в лодке, о которую бьется океанская волна, в правой руке Святого – мыс Горн, в левой – парусное судно. Скульптура изготовлена в литейной мастерской Александра Рукавишникова в Солнечногорске и весит почти шесть тонн.

- С момента установки закладного камня проделано многое: подготовлен проект, решен ряд административных вопросов, начались строительные работы, - рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. - По итогам встречи будут приняты окончательные технические решения по вопросу изготовления фундамента памятника.

Инициативу установки скульптурной композиции в городе Мурманске поддержал Фонд реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100» и взял на себя расходы по транспортировке и установке памятника.

- На сегодняшний день проведены переговоры с меценатами, которые изъявили желание профинансировать проект. Ни один рубль из бюджета не будет потрачен на эти цели, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Работы идут по графику, завершить их планируется ко Дню рыбака.

Всего по задумке Федора Конюхова в России будет установлено четыре таких памятника: в Мурманске, Москве, Находке и Севастополе.