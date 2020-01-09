Началась регистрация школьников на участие в региональном отборе программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020»

Основное содержание программы «Робототехника» – общероссийская система инженерно-технических соревнований детей и молодёжи в сфере высоких технологий, завершающихся Всероссийским технологическим фестивалем «PROFEST – 2020».

Отбор состоится на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» в конце января 2020 года.

Региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020» будет проходить по четырем направлениям: «РобоКарусель» – 7-9-е и 10-11-е классы; «Hello, Robot!» LEGO – 2-4-е и 5-6-е классы; «Hello, Robot!» OPEN – 3-5-е и 6-7-е классы; «AutoNet 10+» LEGO, OPEN – 4-7-е классы.

По итогам этого этапа лучшим командам направлений «Hello, Robot!» LEGO, «Hello, Robot!» OPEN, «РобоКарусель» будет предоставлена квота на участие в XII Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST – 2020».

Заявки на участие принимаются до 24 января включительно. Ссылки на регистрационные формы опубликованы на сайте Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».