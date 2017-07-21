Началась реконструкция детского городка в Мурманске

Сегодня глава администрации города Мурманска в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству комплекса семейного отдыха «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семёновского озера.

Напомним, по просьбам мурманчан летом прошлого года городские власти приняли решение возродить детскую территорию отдыха. Проект будущего парка был представлен на всеобщее обозрение для обсуждения и внесения предложений.

– При проектировании было проведено серьезное обследование конструкций, которое показало, что они находились в предаварийном состоянии. Для безопасности посетителей парка разрушенные объекты снесены. Полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка будут возведены заново и станут лицом детского городка, – заверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– В этом году будут проведены все необходимые подготовительные работы, выполнена планировка территории, прокладка инженерных сетей, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Территория комплекса будет выстроена с учетом рельефа местности. В детском городке появятся общественная, хозяйственно-бытовая, парковая и игровые зоны. Каждая из них будет выполнена в определенной тематике. На радость маленьким мурманчанам в городке поселятся персонажи русских сказок: Аленушка, Царевна-лягушка, Колобок, Иван-царевич и многие другие. Кроме того, установят около 70 скамеек, урны, выполнят озеленение.