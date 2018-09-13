Началась реконструкция участка федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что подрядной организацией ЗАО «ВАД» по заказу ФКУ «Упрдор «Кола» начаты работы по реконструкции участка федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км .

Текущее техническое состояние участка дороги не соответствует нормативным требованиям исходя из существующей интенсивности дорожного движения, которая в среднем составляет 10 тысяч автомобилей в сутки, а в пиковые периоды – от 23 тысяч до 25 тысяч автомобилей, фактически участок перегружен. Кроме того, затруднен выезд с автодороги Р-21 «Кола» - «подъезд к аэропорту Мурманска» на автодорогу Р-21 «Кола» в сторону Мурманска.

В рамках работ запланирована реконструкция участка автодороги протяженностью 2,6 км с доведением параметров дороги до норм I В технической категории, устройство транспортной развязки в двух уровнях, строительство моста в виде металлической гофрированной конструкции, а также устройство освещения в пределах реконструируемого участка дороги.

Участок дороги с транспортной развязкой продолжит недавно реконструированный современный подъезд к Мурманску. Двухуровневая развязка обеспечит разделение транспортных потоков по направлению в Мурманск с южной стороны и из Мурманска в аэропорт, а также обеспечит безопасность движения увеличивающегося потока пассажирского и грузового транспорта.

Новая дорога будет отвечать всем современным параметрам и нормативам.

Проведение этих работ позволит полностью завершить реконструкцию объезда города Мурманска, повысить пропускную способность дороги. Завершение реконструкции планируется в 2020 году.

Первый этап работ уже стартовал. Пока это только подготовка к строительству: расчистка полосы отвода от растительности, переустройство коммуникаций и проведение буровзрывных работ, во время которых дорога будет кратковременно перекрываться для движения всех видов транспорта. Население Мурманской области будет регулярно информироваться о датах и времени буровзрывных работ через СМИ.

Ближайший планируемый период проведения взрывных работ: 13 сентября - с 11.00 до 13.00, а также 14 сентября - с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области просит учесть данную информацию при планировании поездки по указанным участкам автодороги Р-21 «Кола» и автоподъезд к аэропорту «Мурманск» и осуществлять движение строго соблюдая требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Разработана схема объезда на период буровзрывных работ.