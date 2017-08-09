Начались потёмки – завтра включат фонари в Мурманске

На улицах Мурманска уличное освещение будет включено 10 августа. Согласно графику наружное освещение будет работать до 3 мая 2018 года.

Уличные фонари зажгутся в четверг вечером, в 23.20, и погаснут в 2 часа пятницы. С каждым днём продолжительность их работы будет увеличиваться согласно утверждённому графику.