Соблюдайте спокойствие и занимайтесь повседневной деятельностьюМурманск в ожидании прихода барка «Седов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.08.19 08:15

Начались работы по ремонту автодороги Североморск - Североморск-3

В настоящее время проводятся работы по вскрытию асфальтового полотна на участке между вторым и третьим километром автодороги Североморск - Североморск-3. Работы проводятся достаточно быстрыми темпами. В одном месте дороги снимается старое покрытие, на другом уже укладывается новое. Срок окончания контракта - 15 октября, но у подрядчика есть все шансы завершить ремонт раньше намеченного срока.

О ходе проведения ремонтных работ автомобильных дорог в ЗАТО г.Североморск рассказал руководитель ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев: «В рамках годового муниципального контракта по содержанию уличной дорожной сети подрядчик все свои обязательства выполнил. В настоящий момент мы закрыли ему 5,5 тысячи квадратных метров. На ул. Вице-адмирала Падорина подрядчик приступил, но работы были приостановлены в силу погодных условий, мы приносим свои извинения жителям города. Что касается улицы Советской, здесь будет производится замена не только асфальтового покрытия, но и замена лотков водоотведения. К работе подрядчик планирует приступить в эти выходные. Технологически ремонт ливневки без снятия асфальтового полотна невозможен. Новое асфальтовое покрытие будет уложено после завершения ремонта системы водоотведения. Это продолжительные работы. Приносим извинения за предоставленные неудобства».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

зотова галина
02.08.19 09:13
Молодежь более уставшая, да еще и инфантильная, идут и в депутаты, и в губернаторы.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Дмитрий
01.08.19 22:24
Областной суд строят прямо на спортивной площадке. Хватит людей обманывать. Ещё Веллер обещал к 100-летию города сделать стадион. Ещё раз убеждаюсь что кругом враньё власти
Комментарий к новости:Новые детские площадки и спортивные объекты появляются в Мурманске
Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30«Жизнь замечательных зверей». Детское ТВ-шоу (0+)14:55«Заячья школа». Полнометражный мультфильм (0+)16:10«Инспектор уголовного розыска». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечаются в сельском хозяйстве и строительстве-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 81 копейку, евро подпрыгнуло на 1,2 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в июле на 5%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 294 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика