Начались работы по ремонту автодороги Североморск - Североморск-3

В настоящее время проводятся работы по вскрытию асфальтового полотна на участке между вторым и третьим километром автодороги Североморск - Североморск-3. Работы проводятся достаточно быстрыми темпами. В одном месте дороги снимается старое покрытие, на другом уже укладывается новое. Срок окончания контракта - 15 октября, но у подрядчика есть все шансы завершить ремонт раньше намеченного срока.

О ходе проведения ремонтных работ автомобильных дорог в ЗАТО г.Североморск рассказал руководитель ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев: «В рамках годового муниципального контракта по содержанию уличной дорожной сети подрядчик все свои обязательства выполнил. В настоящий момент мы закрыли ему 5,5 тысячи квадратных метров. На ул. Вице-адмирала Падорина подрядчик приступил, но работы были приостановлены в силу погодных условий, мы приносим свои извинения жителям города. Что касается улицы Советской, здесь будет производится замена не только асфальтового покрытия, но и замена лотков водоотведения. К работе подрядчик планирует приступить в эти выходные. Технологически ремонт ливневки без снятия асфальтового полотна невозможен. Новое асфальтовое покрытие будет уложено после завершения ремонта системы водоотведения. Это продолжительные работы. Приносим извинения за предоставленные неудобства».