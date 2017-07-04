Начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ проверит солдатские общежития и посетит Трифоно-Печенгский монастырь

Сегодня на Северный флот с рабочей поездкой прибыл начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил Российской Федерации (ГУРЛС ВС РФ) полковник Михаил Барышев. Он посетит гарнизоны Печенга и Гаджиево, где встретится с командованием и личным составом отдельной мотострелковой бригады и подводных сил флота, с руководством муниципалитетов, ознакомится с условиями службы и социально-бытовыми условиями жизни мотострелков и подводников, их медицинским обеспечением, а также оценит организацию культурно-досуговой работы и работы с верующими военнослужащими.

В рамках рабочей поездки планируется посещение солдатских общежитий и клуба мотострелкового соединения, а также Трифоно-Печенгского монастыря.

В главной базе подводных сил – гарнизоне Гаджиево – полковник Михаил Барышев ознакомится с состоянием юнармейского движения и обсудит с начальником местного штаба Юнармии Андреем Галем направления работы с молодёжью.

Подводники-североморцы покажут начальнику ГУРЛС ВС РФ организацию службы на ракетном подводном крейсере стратегического назначения.

В число объектов, определённых для посещения в Гаджиево, также вошли универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» и жилые новостройки для семей подводников на улице Гаджиева.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, итоги рабочей поездки начальника ГУРЛС ВС РФ по гарнизонам Северного флота будут подведены в Североморске в ходе встречи с командующим флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым.