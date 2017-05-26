Начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков заверил, что всех северян в отпуск летом вывезет

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с начальником Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимиром Голоскоковым. Глава региона отметила обоюдную пользу подобных встреч и выразила уверенность, что по итогам обсуждения будут выработаны оптимальные и взаимовыгодные решения.

Одной из тем встречи стала организация пассажирских перевозок. Губернатор подчеркнула, что для северян перевозки в дальнем сообщении имеют особое значение.

«Наступает летний отпускной период. Традиционно на отдых выезжает большое количество жителей региона, детей, спортсменов. В этом отношении нагрузка на дорогу будет немалая. Нам важно быть уверенными в комфорте и безопасности, которые обеспечивают северянам железнодорожники», – сказала Марина Ковтун.

Владимир Голоскоков выразил надежду, что эффективное взаимодействие правительства Мурманской области и Октябрьской железной дороги будет и дальше поступательно развиваться. Он также поблагодарил за работу всех тружеников региона, отметив, что в части погрузки – одного из основных показателей компании – Мурманская область существенно прибавила по отношению к предыдущему периоду и занимает сегодня в общей работе Октябрьской железной дороги около 30%.

«Мы считаем, Мурманская область – это область-труженица. Все, что прибавляет промышленность региона, мы безусловно вывезем, полностью удовлетворим потребность в транспортных перевозках», – заверил Владимир Голоскоков.

Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и Октябрьской железной дороги – в том числе в вопросах реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также обустройство железнодорожной инфраструктуры на территории региона: прежде всего, безопасное пересечение железнодорожных путей, содержание прилегающих к вокзалам территорий и обустройство железнодорожного вокзала Мурманска.

В совещании также приняли участие вице-губернатор Григорий Стратий, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Октябрьской железной дороги и администрации Мурманска.